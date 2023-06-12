Sakit di Sidang Perdana, KPK Sebut Lukas Enembe Tidak Kooperatif

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menunda sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE), hari ini, Senin 12 Juni 2023. Sebab, Lukas Enembe mengklaim sedang sakit.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyayangkan sikap Lukas Enembe yang dinilainya tidak kooperatif. Sebab, berdasarkan hasil pengamatan KPK, Lukas masih dalam kondisi bisa untuk mengikuti sidang perdana yang beragendakan pembacaan surat dakwaan.

"Kami sebenarnya menyayangkan sikap dari terdakwa yang kami nilai tidak kooperatif, karena tadi juga teman-teman bisa langsung melihat bagaimana proses persidangan itu terdakwa bisa menjawab pertanyaan dari hakim, bisa jelaskan keadaannya, walaupun kemudian mengatakan sakit," ujar Ali di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2023).

Ali memastikan, pihaknya juga mengantongi data rekam kondisi kesehatan Lukas Enembe dari tim dokter. Data kondisi kesehatan Lukas, kata Ali, juga bakal diserahkan kepada majelis hakim pada sidang selanjutnya.

"Ke depan, pada persidangan berikutnya, tentu tim jaksa KPK akan menyampaikan secara lebih detail lagi terkait dengan kondisi kesehatan dari terdakwa Lukas Enembe itu sendiri," ujar Ali.

Ali mengingatkan, sikap Lukas Enembe selama di persidangan akan menjadi penilaian bagi majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman, maupun tim jaksa ketika mengajukan tuntutan. Oleh karenanya, KPK meminta agar Lukas kooperatif.

"Saya kira ini nanti akan menjadi penilaian tersendiri bagi majelis hakim ataupun tim jaksa KPK ketika nanti proses penuntutan ataupun menyusun surat tuntutan," ujar Ali.