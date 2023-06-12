Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Airlangga Bakal Bertemu Megawati, Tinggal Tunggu Waktunya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |17:50 WIB
Airlangga Bakal Bertemu Megawati, Tinggal Tunggu Waktunya
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Foto : MPI)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi rencana pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Airlangga menyebut pertemuan tersebut tinggal menunggu waktu. "Ya kita tunggu waktunya," kata Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

"Pembicaraan sudah ada, tinggal waktunya aja dipastikan," imbuhnya.

Airlangga berharap pertemuan dengan Megawati dapat dilakukan dalam waktu dekat. "Mudah-mudahan (dalam waktu dekat)," kata Airlangga.

Kendati demikian, Airlangga mengaku secara terbuka menjalin komunikasi dengan partai politik termasuk dengan PDI Perjuangan.

"Kita kan terbuka dengan semua partai komunikasi lancar," kata Airlangga.

