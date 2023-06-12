824 Orang Hampir Jadi Korban Perdagangan Manusia

JAKARTA - Satgas TPPO Polri menyatakan bahwa terdapat 824 orang yang hampir menjadi korban perdagangan manusia.

"Kemudian untuk berdasarkan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sebanyak 824 orang," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Ramadhan menuturkan, dari ratusan calon korban tersebut terdiri laki-laki dewasa maupun anak-anak serta perempuan dewasa dan anak-anak.

"Terdiri dari perempuan dewasa 370 korban, kemudian anak perempuan 42 korban, laki-laki dewasa 389 korban, anak laki-laki 23 korban," ujar Ramadhan.

Jumlah tersebut merupakan temuan dari Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama satu minggu beroperasi.

Disisi lain, Satgas TPPO Polri sejauh ini sudah menangkap 212 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang.

"Kemudian berdasarkan jumlah tersangka, jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 212 orang," ucap Ramadhan.

Ramadhan mengungkapkan bahwa, penangkapan ini dilakukan oleh Satgas TPPO dalam menjalani operasi penindakan sejak tanggal 5 Juni hingga 11 Juni 2023.