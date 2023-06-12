Demi Rakyat, Prabowo Bertekad Teruskan Perjuangan Jokowi

MOJOKERTO - Bakal Calon Presiden (Capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertekad untuk melanjutkan kiprah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam meneruskan pembangunan. Prabowo juga bakal berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

"Saya bertekad untuk meneruskan keberhasilan beliau (Presiden Jokowi) untuk terus bersama-sama dengan seluruh kekuatan rakyat meneruskan pembangunan,” kata Prabowo saat deklarasi dukungan Relawan Konco Prabowo di Lapangan PSST Trowulan, Mojokerto, Minggu 11 Juni 2023.

Kepada lebih dari 5.000 simpatisan dari berbagai wilayah Jawa Timur yang hadir dalam deklarasi Relawan Konco Prabowo, Menteri Pertahanan RI itu juga bertekad bakal bekerja keras memakmurkan rakyat.

“Kita bersama-sama meraih kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo yang hadir secara virtual.

BACA JUGA: Ribuan Relawan Konco Prabowo Deklarasi Pemenangan di Jawa Timur

Riuh para menyambut antusias kehadiran Prabowo dalam deklarasi. Mereka menyerukan dukungan untuk sosok Menteri Pertahanan RI. Pekik ‘Prabowo, RI1 2024! Prabowo, menang! Menang! Menang!’ menggema di Trowulan.

Menurut Ketua Umum Relawan Konco Prabowo, Rajif Sutirto, deklarasi untuk memperjelas arah gerakan politik komunitas yang diinisiasinya.