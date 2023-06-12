Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi Digugat, MK Diminta Jangan Tunduk pada Koruptor

Awaludin , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |19:02 WIB
Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi Digugat, MK Diminta Jangan Tunduk pada Koruptor
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Judicial Review (JR) kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terus mendapat perlawanan. Sebab, uji materi JR tersebut menunjukkan tidak adanya keinginan agar Indonesia maju dan terbebas dari korupsi.

"Salah satu faktor yang membuat Indonesia belum maju adalah maraknya kasus korupsi. Kalau kewenangan kejaksaan mengusut kasus korupsi diamputasi, sama artinya dengan membiarkan Indonesia tetap terbelakang," ucap Wasekjen Bidang Hukum dan HAM DPP KNPI, Wahyu Sandya dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).

Kata dia, kinerja kejaksaan dalam mengusut kasus korupsi cenderung positif. Sebab, turut menangani perkara yang terjadi di daerah selain skandal di pusat.

"Kasus korupsi di daerah sebenarnya sama seriusnya untuk ditangani selain kasus-kasus besar yang terjadi di pusat. Cuma, selama ini minim sorotan. Kalau kejaksaan tidak bisa lagi mengusut kasus korupsi, saya yakin akan semakin merajalela," tuturnya.

Dirinya mengakui bahwa kinerja lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan, belum maksimal dalam memberantas korupsi. Sebab, penanganan belum memberikan efek jera mengingat kasus-kasus baru terus bermunculan.

Halaman: 1 2
1 2
      
Topik Artikel :
Kasus korupsi korupsi Kejaksaan
