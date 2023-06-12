Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Pedagang Mi Instan dan Kopi Bahagia Terima Gerobak Gratis dari Perindo

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |19:03 WIB
Cerita Pedagang Mi Instan dan Kopi Bahagia Terima Gerobak Gratis dari Perindo
A
A
A

JAKARTA - Pedagang Kopi & mie instan, Zuraidah (40) tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya ketika mendapatkan bantuan Gerobak dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai yang yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu. Menurutnya, selama ini ia berjualan hanya menggunakan meja.

Dengan adanya bantuan dari Partai Perindo dapat meningkatkan penghasilannya demi kesejahteraan keluarga. Sebab, Zuraidah baru berjualan mie instan dan kopi sejak tahun 2022.

"Sebelum dapat gerobak ini kemarin, saya apa-apa pakai meja. Jadi kayak saya gelar di depan rumah,"kata Zuraidah saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

Selama ini, Zuraidah telah berangan-angan untuk memiliki gerobak agar dapat menjajakan jualan saat Car Free Day (CFD) dengan mudah. Lantaran harga gerobak yang relatif tinggi, keinginan tersebut belum terpenuhi. "Satu senang dan merasa di fasilitasi Partai Perindo. Jadi saya enggak repot lagi gelar meja, tinggal naruh dagangan di gerobak jadi lebih menarik perhatian pembeli dan bisa berkeliling juga untuk car free day,"katanya.

Sebelumnya, Zuraidah bersama dengan pedagang lainnya yaitu Sri Wahyuni (39) Pedagang Cappucino Cincau, Sofian M (41) Pedagang Kopi & mie instan dan Lia Trisnawati (33) Pedagang nasi rames mendapatkan bantuan gerobak gratis dari partai bernomor 16 di surat suara Pemilu 2024 itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement