Cerita Pedagang Mi Instan dan Kopi Bahagia Terima Gerobak Gratis dari Perindo

JAKARTA - Pedagang Kopi & mie instan, Zuraidah (40) tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya ketika mendapatkan bantuan Gerobak dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai yang yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu. Menurutnya, selama ini ia berjualan hanya menggunakan meja.

Dengan adanya bantuan dari Partai Perindo dapat meningkatkan penghasilannya demi kesejahteraan keluarga. Sebab, Zuraidah baru berjualan mie instan dan kopi sejak tahun 2022.

"Sebelum dapat gerobak ini kemarin, saya apa-apa pakai meja. Jadi kayak saya gelar di depan rumah,"kata Zuraidah saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

Selama ini, Zuraidah telah berangan-angan untuk memiliki gerobak agar dapat menjajakan jualan saat Car Free Day (CFD) dengan mudah. Lantaran harga gerobak yang relatif tinggi, keinginan tersebut belum terpenuhi. "Satu senang dan merasa di fasilitasi Partai Perindo. Jadi saya enggak repot lagi gelar meja, tinggal naruh dagangan di gerobak jadi lebih menarik perhatian pembeli dan bisa berkeliling juga untuk car free day,"katanya.

Sebelumnya, Zuraidah bersama dengan pedagang lainnya yaitu Sri Wahyuni (39) Pedagang Cappucino Cincau, Sofian M (41) Pedagang Kopi & mie instan dan Lia Trisnawati (33) Pedagang nasi rames mendapatkan bantuan gerobak gratis dari partai bernomor 16 di surat suara Pemilu 2024 itu.