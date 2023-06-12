Sandiaga Uno Benarkan Bakal Gabung PPP

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membenarkan dirinya akan diumumkan sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Rabu (14/6/2023).
"(Benar-red) saya juga sudah mendapatkan kabar dan sedang mengatur dan berkoordinasi tentang acara di hari Rabu tanggal 14. Mungkin nanti teman-teman bisa mendapatkan updatenya," kata Sandi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2023).
Sandi mengaku tidak mematoknya soal jabatan yang akan diembannya di PPP. Ia hanya melihat kesamaan pikiran dan gagasan dengan PPP.
"Mengenai jabatan, per hari ini masih menunggu berita. Saya tidak pernah mematok-matok jabatan, tapi saya melihat kesamaan pemikiran dari gagasan percepatan pembangunan," kata Sandi.