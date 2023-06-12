Bakal Gabung PPP, Sandiaga Uno Ikhlas jika Tak Jadi Cawapres

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, mengaku ikhlas jika tidak ditunjuk sebagai calon wakil presiden (Cawapres) oleh PPP pada Pilpres 2024.

"Saya ikhlas. Saya bergabung (ke PPP) ini karena ada kesepakatan dari perjuangan ke depan. Nanti keputusannya apa, tentunya menjadi wewenang pimpinan partai politik dan gabungan partai politik," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Namun, Sandi mengaku siap jika nantinya ditunjuk sebagai cawapres. Ia mengaku mempunyai sebuah pemikiran untuk mempercepat pembangunan Indonesia di masa depan.

"Saya sampaikan, saya mengusung sebuah pemikiran dalam mempercepat pembangunan kita dan rel arah pembangunan kita sudah tepat. Ada satu PR yang sangat besar adalah bagaimana mengupayakan bonus demografi kita yang 70 persen usia produktif ini dikonversikan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja. Sehingga target Indonesia maju di 2045 Indonesia emas itu sudah tercapai," ucap Sandi.

Terkait namanya yang diusulkan untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Sandi menyerahkan keputusannya kepada Plt Ketua Umum PPP Mardiono.

"Itu murni adalah wewenang dan domain dari Pak Mardiono sebagai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," kata Sandi.