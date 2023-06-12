Dapat Gerobak Gratis, Pedagang Mi Instan dan Kopi Ucapkan Terima Kasih ke Perindo

JAKARTA - Sofian M (41) seorang pedagang Kopi & mie instan asal Jakarta Utara penerima bantuan gerobak dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bercerita tentang naik turun usahanya. Dia bersyukur mendapat bantuan Partai Perindo yang membantunya untuk memajukan usaha.

"Saya sangat bangga dan sangat senang tentang hasil dari kepedulian partai perindo. Kami sebagai rakyat dan masyarakat kecil terima kasih banyak atas kepedulian dari partai perindo,"kata Sofian saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

Dia bercerita gerobak baru ini dapat menggantikan gerobak lamanya yang sudah tak layak pakai. Menurutnya bantuan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu. Dia berharap partai perindo mendapatkan suara yang banyak di pemilu 2024 nanti.

"Harapan saya partai perindo mudah-mudahan untuk tahun 2024 ini akan dapat suara yang lebih bagus. Insyaallah tetap perindo yang saya pilih,"tuturnya.

Sebelumnya, Sofian bersama dengan pedagang lainnya yaitu Sri Wahyuni (39) Pedagang Cappucino Cincau, Zuraidah (40) Pedagang Kopi & mie instan dan Lia Trisnawati (33) Pedagang nasi rames mendapatkan bantuan gerobak gratis dari partai bernomor 16 di surat suara Pemilu 2024 itu.

Bantuan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Boyke Novrizon yang didampingi Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).