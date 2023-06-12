Terima Gerobak Perindo, Pedagang Nasi Rames: Saya Pilih Nomor 16

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai yang dikenal sebagai partai yang peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera itu, secara aktif membagikan gerobak gratis kepada masyarakat. Hal itu bertujuan meningkatkan UMKM yang berada di seluruh Indonesia.

Hari ini Partai Perindo memberikan bantuan gerobak gratis kepada Lia Trisnawati (33). Perempuan yang sehari-hari nya berjualan nasi rames ini mulai dari jam 8 pagi hingga 6 sore di wilayah Jakarta Utara.

Dirinya turut mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang telah memberikan bantuan gerobak kepada usaha kecilnya itu.

"Saya jualannya pakai gerobak memang gerobak yang lama udah rusak ya karena adanya bantuan ini, saya senang banget maksudnya ada bantuan dari perindo bisa menambah penghasilan,"kata Lia saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

Sebelumnya, dia mengaku telah berjualan sejak 7 tahun silam untuk menghidupi keluarga dengan 3 anak kecil di rumah. Sebab sang suami hanya bekerja sebagai penjual galon keliling.

"Alasan berjualan karena buat nambah kebutuhan sehari-hari. Kalau suami jualan galon keliling jadi jualan ini untuk membantu keuangan,"ujarnya.

Usai mendapat bantuan gerobak gratis dari partai bernomor 16 di surat suara Pemilu 2024 ini, dia mengatakan bahwa akan digunakan dengan sebaik-baiknya

"Partai perindo sangat membantu UMKM. Semoga di pemilu 2024 ya mudah-mudahan menang, dekat pemilu tambah maju partai nya, saya pilih nomor 16 (partai Perindo),"tuturnya.