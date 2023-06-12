Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen Partai Perindo Berharap Makin Banyak Partai Pengusung Ganjar Pranowo

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |19:36 WIB
Sekjen Partai Perindo Berharap Makin Banyak Partai Pengusung Ganjar Pranowo
A
A
A

JAKARTA - Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan, pihaknya sangat berharap akan lebih banyak lagi partai yang bergabung bersama PDIP, untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

"Saya kira partai Perindo sangat berharap, mas Hasto sudah mulai dan dengan kepiawaian mas Hasto dalam konteks ini untuk menggandeng partai partai yang ada," kata Rofiq dalam dalam Talk Politics With Reinhard Sirait MNC News, Senin (12/6/2023).

"Saya yakin akan bisa mengambil satu per satu untuk meyakinkan, ini bukan soal kepentingan PDIP atau pak Ganjar, ini soal kepentingan membangun bangsa ini ke depan," sambungnya.

Semakin banyaknya partai yang berkoalisi dengan PDIP, kata Rofiq, maka memungkinkan pemilu dilakukan dalam satu kali putaran dengan dua pasangan calon.

"Saya kira untuk kebutuhan ke depan, kebutuhan pembangunan bangsa ini ke depan, rasa-rasanya kalau kita tidak perlu banyak berdebat soal pilpres ke depan ini, kita memang membutuhkan satu proses percepatan kalau bisa satu putaran kenapa harus dua kali, kenapa harus dua putaran?," ucapnya.

"Semakin banyak (partai yang bergabung) lebih baik, dan kita menginginkan bahwa sekali putaran itu sudah tuntas. Supaya masyarakat ini juga nggak lelah ikuti sebuah proses pemilu," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
