Perindo Sebut Kasus Ayah Perkosa Anak Kandung di Empat Lawang Kejahatan Luar Biasa

JAKARTA - Juru bicara nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati menyoroti kasus ayah yang tega memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Utara.

Setelah dilakukan pendalaman, tersangka Kumoro (55) mengaku tega melakukan aksi bejatnya itu karena kecanduan film porno.

Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan _news anchor_ dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu-- meminta pihak Kepolisian untuk menghukum pelaku dengan semaksimal mungkin.

BACA JUGA: Sekjen Partai Perindo Berharap Makin Banyak Partai Pengusung Ganjar Pranowo

"Kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa. Apalagi yang menjadi korban adalah anak kandung pelaku sendiri, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku sudah di luar nalar manusia normal," kata Ike, Senin (13/6/2023).

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- melanjutkan, meminta pemerintah untuk memastikan regulasi tentang penanganan dan pencegahan konten pornografi dapat terimplementasi dengan maksimal.

"Pemerintah jangan hanya memblokir situs-situs porno saja. Namun, harus juga melakukan tindakan pencegahan, seperti melalui penanaman budi pekerti, agama, moral, dan akhlak di lembaga pendidikan," ujar Ike.