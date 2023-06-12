Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Masih Telusuri Keterlibatan Perwira Menengah Polda Lampung Terkait TPPO

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |19:58 WIB
Polri Masih Telusuri Keterlibatan Perwira Menengah Polda Lampung Terkait TPPO
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan. (Foto : MNC Portal/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Polri menyatakan masih menelusuri keterlibatan perwira menengah (Pamen) Polda Lampung yang rumahnya disewa untuk menampung korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Lampung. 

"Propam Polda sedang mendalami dan menelusuri apakah ada atau keterlibatannya. Ini masih belum dapat kita infonya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Menurut Ramadhan, apabila nanti ditemukan pelanggaran ataupun keterlibatan Pamen Polda Lampung dalam kasus TPPO, yang bersangkutan akan ditindak tegas.

"Tapi kita pastikan bahwa komitmen pimpinan Polri, komitmen Kapolri, bila ada keterlibatan pasti akan ditindak tegas," ujar Ramadhan.

Sebelumnya, Polda Lampung menangkap empat tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) calon pekerja migran Indonesia (PMI) jaringan Timur Tengah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156196/dpr-ToSO_large.jpg
Oknum Pegawai Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi, DPR: Pecat dan Hukum Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058729/tppo-HR8a_large.jpg
Jual Beli Bayi di Depok Terbongkar, KPAI: Besarnya Ancaman TPPO bak Fenomena Gunung Es
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057885/tppo-YRKd_large.jpg
TPPO Bayi di Depok, Transaksi Pakai Sistem Pre-Order Janjian saat Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057870/tppo-xdcb_large.jpg
Sasar WNA, Pelaku TPPO Bayi dari Depok ke Bali Raup Untung Rp20-25 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/337/3047944/wni-J1EG_large.jpg
WNI Diduga Disekap dan Disiksa di Myanmar, Keluarga Lapor Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039362/dirtipidum_bareskrim_polri_brigjen_djuhandhani_rahardjo_puro-Yo9D_large.jpg
Miris! 50 WNI Jadi Korban TPPO Modus PSK di Sydney, Kerugian Capai Rp500 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement