43 Jemaah Wafat, Partai Perindo Minta Fungsi Pendamping Calhaj Dimaksimalkan

JAKARTA - Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad turut berbelasungkawa atas meninggalnya 43 jemaah haji yang meninggal di Arab Saudi.

Dari jumlah tersebut, jemaah haji yang meninggal mayoritas dari kelompok lanjut usia (lansia).

Oleh karena itu, Abdul Khaliq Ahmad --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- menyatakan, peran dari pendamping haji lansia harus ditingkatkan.

Mengingat musim haji tahun ini, setidaknya 30% diikuti oleh jemaah lansia.

"Harus memaksimalkan peran petugas pendamping haji lansia agar mereka betul-betul mengamati, sekaligus juga mendampingi para haji lansia ini. Karena hal ini akan sangat menentukan posisi sekaligus juga keluhan yang bisa didapatkan dari para haji lansia," kata Khaliq, Senin (12/6/2023).