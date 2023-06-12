Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dua Arahan Menteri ATR ke Calon Pimpinan Tinggi Polri untuk Berantas Mafia Tanah

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |20:38 WIB
Dua Arahan Menteri ATR ke Calon Pimpinan Tinggi Polri untuk Berantas Mafia Tanah
Menteri Hadi Tjahjanto (Foto: Kemen ATR/BPN)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat kunjungan dari sejumlah peserta didik dari Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, pada Senin (12/06/23).

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan dua arahan penting kepada para peserta didik yang hadir.

Hal pertama yang ia sampaikan kepada para calon pejabat tinggi kepolisian itu ialah pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

"Tidak ada satu unit pun yang memiliki kelebihan dari yang lain, yang ada sama-sama memiliki kelebihan dan kalau dikolaborasikan, maka menjadi kekuatan yang besar. Karena itu, ketika saya bekerja dilantik menjadi menteri, satu hal yang langsung saya kerjakan adalah mengintegrasikan empat pilar," ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam arahannya.

Hadi Tjahjanto kemudian menjelaskan, sejak ia ditunjuk menjadi menteri, ada tiga tugas utama yang diinstruksikan oleh presiden kepadanya, yaitu menyelesaikan pendaftaran tanah dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menyelesaikan konflik, sengketa dan memberantas mafia tanah, serta memberi dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, ketiga hal tersebut sulit diwujudkan tanpa kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Oleh karena itu, setelah saya dilantik, Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah, red) dan Kakantah (Kepala Kantor Pertanahan, red) kita masukkan menjadi bagian Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, red) Plus. Ini dilakukan agar mereka mudah bekerja sama, baik dengan kepolisian, dengan kejaksaan, tinggal ketemu karena sudah setara levelnya, sehingga permasalahan-permasalahan di lapangan mudah diselesaikan," tutur Hadi Tjahjanto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
