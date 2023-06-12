Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cawapres Potensial, Elektabilitas Erick Thohir Tinggi di Jakarta hingga Jateng

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:45 WIB
Cawapres Potensial, Elektabilitas Erick Thohir Tinggi di Jakarta hingga Jateng
Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dinilai berhasil menjadi salah satu pusaran poros peta politik calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Erick Thohir dinilai sosok banyak digandrungi masyarakat dengan basis pendukung setia di semua kalangan.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa Erick Thohir miliki daya elektoral kuat sebagai cawapres. Keberadaannya bahkan mampumemberikan tambahan suara terhadap calon presiden manapun.

“Sebenarnya kalau elektabilitas cawapres itu sebagai tulang punggung, sebagai pendongkrak elektabilitas capresnya,” ujar Pangi, Senin (12/6/2023).

Dia menjelaskan bahwa untuk menjadi cawapres mesti bisa memastikan irisa sumber elektabilitas yang berbeda dari capresnya. Sebagai contoh, kata dia, jika capres unggul di beberapa daerah, cawapresnya harus memiliki keunggulan di daerah lain guna meraih hasil maksimal.

Ia pun menyoroti perihal langkah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang ingin menggandeng Erick Thohir untuk menjadi capresnya. Dia menilai lumbung suara Erick Thohir sangat mencukupi untuk menutup kekurangan Prabowo.

Halaman:
1 2
      
