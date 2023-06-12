Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kembangkan Industri Olahraga, Panglima TNI Gelar Piala Pacuan Kuda di Pasuruan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:54 WIB
Kembangkan Industri Olahraga, Panglima TNI Gelar Piala Pacuan Kuda di Pasuruan
Pacuan Kuda Panglima TNI Cup 2023 (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membuka ajang Kejuaraan Pacu Kuda Tingkat Nasional “Panglima TNI Cup Tahun 2023” dalam rangka mengembangkan industri olahraga di Gelanggang Pacu Ki Ageng Astrojoyo, Kejayan,Pasuruan, Senin (12/6/2023).

Terselenggaranya kejuaraan pacu kuda tingkat nasional ini digagas Komando Daerah Militer V Brawijaya yang berkolaborasi dengan Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP PORDASI).

Event kejuaraan ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan prestasi olahraga pacuan kuda di tanah air khususnya wilayah Jawa Timur, serta mewujudkan tercapainya Kemanunggalan TNI dan Rakyat. Lalu meningkatkan kemampuan dan prestasi para atlet berkuda Indonesia dan menggalakkan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dengan menyediakan lokasi stand khusus UMKM di sekitar arena pacu kuda.

Panglima TNI mengucapkan terimakasih kepada para pendukung acara pacu kuda karena pada waktu itu ditunjukan oleh Pangdam Brawijaya, ada pacuan kuda di Pasuruan.

“Saya pun belum yakin dan pasti karena jalannya masuk perkampungan dan ternyata betul ada pacuan kuda, Pasuruan hebat ada pacu kuda sampai tingkat Nasional dengan berkala,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
