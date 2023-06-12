Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

All Out Menangkan Ganjar Pranowo, Partai Perindo Gelar Konsolidasi dengan Relawan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |22:04 WIB
<i>All Out</i> Menangkan Ganjar Pranowo, Partai Perindo Gelar Konsolidasi dengan Relawan
Perindo gelar konsolidasi bersama relawan Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, menggelar konsolidasi dengan simpul-simpul relawan Ganjar Pranowo. Kegiatan itu dilakukan guna membangun sinergitas untuk memangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 mendatang.

Ketua umum Kibar Indonesia, La Ode Budi Utama yang hadir dalam acara itu mengungkap, pertemuan ini dihadir oleh perwakilan relawan Ganjar Pranowo seluruh Indonesia. Ia mengaku, para relawan ini akan berkerja keras memangkan Ganjar di pilres 2024.

"Sekarang kami berjuang agar Pak Ganjar Pranowo bisa dipilih oleh masyarakat Indonesia menjadi Presiden Indonesia 2024," ucap Budi di Restoran Handayani, Matraman, Jakarta Timur, Senin (12/6/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di ruang rapat, konsolidasi itu dihadiri puluhan dari pewakilan relawan Ganjar. Mereka semua tampak serius membahas startegi untuk memenangkan Ganjar Pranowo di masing-masing daerah.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesra Yerry Tawalujan. Terlihat Yerry beberapa kali berkelakar untuk mencairkan suasana Konsolidasi.

Budi merasa senang usai Partai Perindo mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar. Partai Perindo juga dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Halaman:
1 2
      
