HOME NEWS NASIONAL

Wapres Tiba di Uzbekistan, Langsung Disambut Wakil PM Jamshid Khodjayev

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |22:31 WIB
Wapres Tiba di Uzbekistan, Langsung Disambut Wakil PM Jamshid Khodjayev
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tiba di Bandara Internasional Islam Karimov Tashkent, Uzbekistan pukul 18.15 waktu setempat setelah menempuh penerbangan sekitar 10 jam 15 menit dari Jakarta.

Wapres langsung disambut oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Republik Uzbekistan H. E. Mr. Jamshid Khodjayev, Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Republik Uzbekistan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Uzbekistan merangkap Republik Kyrgyzstan Sunaryo Kartadinata dan Atase Pertahanan Republik Indonesia Teheran Kolonel Laut (T) Hariyanto.

Di Ibu Kota Uzbekistan yang bernama Tashkent ini, Wapres direncanakan menghadiri sejumlah agenda, seperti pada esok hari, Selasa 13 Juni 2023, Wapres akan bertemu para diaspora Indonesia di Ruang Amudarya 1, Hotel Intercontinental Tashkent, Uzbekistan.

Pada kesempatan ini Wapres akan berdialog membahas isu terkini mengenai kehidupan para diaspora dan peranan yang dapat dilakukan selama berada jauh dari kampung halaman.

Selain bertemu dengan para diaspora Indonesia di Uzbekistan, masih bertempat di Hotel Intercontinental Tashkent, Uzbekistan, di Ruang Amudarya 3, Wapres akan menerima para pelaku usaha industri halal Uzbekistan.

