HOME NEWS NASIONAL

Gelar konsolidasi dengan Relawan Ganjar, Perindo: Supaya Saling Memperkuat dan Bersinergi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |22:48 WIB
Gelar konsolidasi dengan Relawan Ganjar, Perindo: Supaya Saling Memperkuat dan Bersinergi
Ketua DPP Bidang Sosial dan Kesra Yerry Tawalujan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menggelar konsolidasi dengan simpul-simpul relawan Ganjar Pranowo. Agenda ini merupakan keseriusan Partai Perindo dalam kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024 mendatang.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesra, Yerry Tawalujan menceritakan kemenangan para peserta Pemilu tidak luput dari dukungan para relawan. Sebab berkaca dari Pilkada DKI Jakarta hingga Pilpres 2014 dan 2019 kemenangan Joko Widodo (Jokowi) sebagaian hasil dari kerja keras para relawan.

"Kami dari Partai Perindo itu sangat serius untuk kerja-kerja politik di lapangan, jadi ada kerja-kerja dari internal Partai Perindo untuk memenangkan Pak Ganjar lewat struktur partai, namun juga kami melihat bahwa kemenangan dari Presiden khususnya Pak Jokowi sebelumnya itu karena kekuatan relawan," ucap di Restoran Handayani, Matraman, Jakarta Timur, Senin (12/6/2023).

Ia menegaskan konsolidasi kali ini juga tidak menganggu relawan Ganjar lainnya. Sebab maksud dari acara ini saling mengisi dan bersinergi untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) Republik Indonesia.

Ia menyebut usai kerja sama politik Partai Perindo dengan PDIP ini tentu akan berdampak baik bagi Ganjar Pranowo. Sebab kekuatan Partai Perindo bisa menyebarluaskan luaskan program kerja Ganjar hingga pelosok Indonesia.

"Partai Perindo berkoordinasi dan berjejaring dengan organ-organ relawan dengan simpul-simpul relawan ini supaya saling memperkuat ada sinergi relawan itu kuat di darat kuat di lapangan tetapi kan kami Partai Perindo punya kekuatan media yang luar biasa," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
