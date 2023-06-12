Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pemilu 2024, Partisipasi Politik Anak Muda Perlu Didorong!

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |22:54 WIB
Talkshow Karir Politik Iluni UI (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Jelang Pemilu 2024, anak muda merupakan basis suara terbesar, mencapai 55 persen. Sehingga penting partisipasi politik anak muda dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Anak muda merupakan basis suara terbesar, 55 persen voters pemilu. Oleh karena itu, acara ini bermaksud mendorong partisipasi politik anak muda, khususnya alumni muda UI yang juga berminat berjuang di dunia politik,” ujar Ketua Career and Almamater Iluni UI Kharisma Bintang dikutip, Senin (12/6/2023).

Ikatan Alumni Universitas Indonesiaa (Iluni UI) diketahui menggelar talkshow karir politik berjudul “Political Career Preparation for Alumni UI” di Diskusi Kopi Ruang Berbagi, Jakarta Selatan, Sabtu 10 Juni 2023. Kegiatan itu sengaja digelar untuk mendorong partisipasi politik anak muda menghadapi Pemilu 2024.

Sementara itu, Juru Bicara Muda Partai Amanat Nasional (PAN), Aliah L. Sayuti yang hadir dalam diskusi mengungkapkan, anak muda harus memiliki karakter dan ideologi yang kuat jika ingin terjun ke politik.

“Harus berkarakter ya, tidak asal terjun, dan juga punya literasi politik yang kuat,” ujarnya.

Sejumlah isu yang bisa disuarakan anak muda, katanya, mulai dari pendidikan dan perempuan. Ia mencontohkan, perempuan merupakan sosok yang memiliki peran vital dalam keluarga.

“Dan kita tahu keluarga merupakan elemen masyarakat yang paling dekat. Kalau setiap keluarga ditopang oleh ibu alias perempuan yang cerdas, maka itu akan berdampak pada kecerdasan bangsa,” kata Aliah.

