HOME NEWS NASIONAL

Layak Jadi Cawapres, Ini Daya Tarik Erick Thohir

Awaludin , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |23:06 WIB
Layak Jadi Cawapres, Ini Daya Tarik Erick Thohir
Menteri BUMN, Erick Thohir (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mempunyai mempunyai banyak modal yang bagus untuk menjadikannya layak sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Menteri andalan dan kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai Pengamat Politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono mempunyai banyak modal seperti ekonomi, koneksi yang luas dan dapat membina hubungan baik dengan masyarakat akar rumput hingga elit nasional.

Teguh mengatakan, berbagai modal tersebut membuat sosok Erick Thohir dilirik oleh Partai Politik (Parpol) untuk menjadi Cawapres. Salah satunya adalah PAN yang disebut menyodorkan namanya untuk menjadi Cawapres dari Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto.

“Daya tariknya (Erick Thohir) sebetulnya dari karena modalitas yang kuat kemudian chemistry-nya kuat dengan para pihak yang ada,” terang Teguh dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).

Selain itu, keunggulan Erick Thohir dalam menjalin relasi, membuatnya menjadi andalan Presiden Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, Erick Thohir kerap menerima penugasan dalam membinan hubungan bersama pihak di luar pemerintahan Indonesia.

Seperti halnya, Erick Thohir berhasil membina hubungan bersama PBNU sebagai Anggota Kehormatan Banser. Bahkan ia berhasil mengamban amanah dari PBNU untuk menyelenggarakan acara harlah 1 abad NU.

Kala itu, Erick Thohir bertugas sebagai Ketua Steering Committee (SC) Panitia Harlah ke-100 NU. Ia juga berhasil menjembatani antara berbagai pihak bersama PBNU untuk mendirikan 250 Badan Usaha Milik NU (BUMNU) di seluruh wilayah Indonesia.

