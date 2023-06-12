Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Konsolidasi, Relawan Senang Partai Perindo Dukung Ganjar Pranowo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |23:12 WIB
Gelar Konsolidasi, Relawan Senang Partai Perindo Dukung Ganjar Pranowo
Konsolidasi relawan Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menggelar konsolidasi dengan simpul-simpul relawan Ganjar Pranowo. Puluhan perwakilan relawan hadir bersama Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesra, Yerry Tawalujan.

Ketua umum Ganjar Untuk Rakyat (Guntur) Teguh Eko Prastyono, yang hadir dalam acara tersebut, mengungkap rasa gembira usai Partai Perindo mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024. Ia menyebut kerja sama politik dengan PDIP ini akan berdampak bagi kemenangan Ganjar.

"Saya melihat dengan bergabungnya Partai Perindo ke Ganjar, positif sekali bagi relawan Ganjar. Di Perindo saya lihat kan ada grupnya ada MNC grup saya lihat ini positif untuk ganjar sendiri selaku capres dan temen-teman relawan," ucap Eko di Restoran Handayani, Matraman, Jakarta Timur Senin (12/6/2023).

Ia menuturkan, Guntur sendiri telah mendukung Ganjar jauh sebelum ditetapkan sebagai capres dari PDIP. Dirinya pun sangat yakin saat ini dengan tambahan dukungan dari Partai Perindo dan PPP akan memangkan Ganjar di pemilu putaran pertama.

"Kita mau satu putaran Ganjar menang, harus yakin," ujar Eko.

"Selain Perindo, kalau perlu kita bisa tambah lagi ada PAN maupun Golkar agar pemilu besok satu putaran," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement