Gelar Konsolidasi, Relawan Senang Partai Perindo Dukung Ganjar Pranowo

JAKARTA - Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menggelar konsolidasi dengan simpul-simpul relawan Ganjar Pranowo. Puluhan perwakilan relawan hadir bersama Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesra, Yerry Tawalujan.

Ketua umum Ganjar Untuk Rakyat (Guntur) Teguh Eko Prastyono, yang hadir dalam acara tersebut, mengungkap rasa gembira usai Partai Perindo mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024. Ia menyebut kerja sama politik dengan PDIP ini akan berdampak bagi kemenangan Ganjar.

"Saya melihat dengan bergabungnya Partai Perindo ke Ganjar, positif sekali bagi relawan Ganjar. Di Perindo saya lihat kan ada grupnya ada MNC grup saya lihat ini positif untuk ganjar sendiri selaku capres dan temen-teman relawan," ucap Eko di Restoran Handayani, Matraman, Jakarta Timur Senin (12/6/2023).

Ia menuturkan, Guntur sendiri telah mendukung Ganjar jauh sebelum ditetapkan sebagai capres dari PDIP. Dirinya pun sangat yakin saat ini dengan tambahan dukungan dari Partai Perindo dan PPP akan memangkan Ganjar di pemilu putaran pertama.

"Kita mau satu putaran Ganjar menang, harus yakin," ujar Eko.

"Selain Perindo, kalau perlu kita bisa tambah lagi ada PAN maupun Golkar agar pemilu besok satu putaran," sambungnya.