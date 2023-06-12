Cuaca Jakarta Hari Ini, Sebagian Besar Wilayah Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca Jakarta, Senin (12/6/2023).

Adapun cuaca pagi hari cerah di seluruh wilayah, yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Beranjak ke siang, hujan ringan terjadi di Jakarta Selatan. Sementara wilayah lainnya berawan dan cerah berawan.

Selanjutnya pada malam hari, cuaca di Jakarta cerah dan cerah berawan.

Adapun suhu udara berkisar antara 26-34 derajat celsius dengan kelembapan 60-85 persen.

(Qur'anul Hidayat)