Bacaleg Perindo Bagikan Ratusan Botol Minyak Goreng ke Warga Depok, Lebih Dekat dengan Ibu-Ibu

DEPOK - Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Depok Dapil I, Tati Sri Hardina bersama Barisan Penjaga (Baja) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan didampingi Forum Komunikasi Persahabatan (FKP) Depok blusukan berbagi kebahagiaan berupa minyak goreng kemasan di Kampung Sengon, Pitara, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Jumat (9/6/2023) sore.

Tati menjelaskan bahwa kegiatan berbagi Jumat Berkah itu membagikan minyak goreng kemasan sebanyak 250 botol.

"Kegiatan hari kita ada berbagi kasih di Kampung Sengon RT 8 RW 10, Pancoran Mas. Ada 250 botol minyak goreng kemasan satu liter," ujar Tati.

Tati pun menargetkan agar lebih dekat dengan warga Kampung Sengon khususnya ibu-ibu bahwa Partai Perindo yang memiliki nomor 16 di kertas suara sesuai ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu dapat menyentuh masyarakat terutama menengah ke bawah.

"Kita targetnya ke seluruh warga, ibu-ibu supaya kita lebih dekat lagi dengan ibu-ibu kenalan dengan ibu-ibu khususnya supaya ibu-ibu tahu ada partai modern sekarang Partai Perindo bisa menyentuh masyarakat terutama ibu-ibu agar kita lebih bersahabat lagi dengan ibu-ibu di Kampung Sengon," ucapnya.

Bacaleg yang akrab disapa Rere itu blusukan dari pintu ke pintu di permukiman padat penduduk Kampung Sengon. Rere pun mendapat respon positif saat membagikan langsung minyak goreng kemasan ke emak-emak.

Bacaleg Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu pun diajak swafoto atau selfie oleh warga Kampung Sengon.

Roroh (45) salah satu warga Kampung Sengon mengucapkan terima kasih. Ia pun berharap Bacaleg agar melakukan yang terbaik untuk Depok meski tidak terpilih.