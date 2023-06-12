Kembalikan Fungsi Trotoar di Depan Kedubes AS, Heru Budi: Supaya Nyaman

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan apresiasi atas gerak cepat Pemprov DKI, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kedutaan Besar Amerika (Kedubes AS) setelah dibukanya blokade yang terpasang di depan Kedubes AS di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Heru Budi memberikan apresiasi kepada pihak terkait, sehingga dapat mengembalikan fungsi trotoar bagi para pejalan kaki yang melintasi kawasan tersebut.

“Pertama, cone dan Movable Concrete Barrier (MCB) sudah diangkut. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Kemlu dan Duta Besar Amerika yang telah mau bersama-sama mengembalikan fungsi trotoar,” kata Heru dalam keterangannya dikutip Senin (12/6/2023).

Selain itu, Kepala Sekretariat Presiden itu juga telah menginstruksikan kepada pihaknya untuk melakukan penataan di sekitar trotoar tersebut.

“Pagi ini saya mengecek apa yang masih kurang. Contohnya, kita akan bersihkan, di sana ada pohon yang memang sudah ada, tapi kita rapikan. Artinya, kita perbaiki juga wilayah ini," ungkapnya.

"Memang dari awal saya ingin ada kemudahan bagi warga, yang dari arah Tugu Tani bisa terus berjalan ke arah Patung Kuda, supaya nyaman. Harapannya, ke depan dapat berfungsi secara optimal," sambungnya.