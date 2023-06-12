Sejumlah Ruas Tol Arah Jakarta Macet Pada Senin Pagi

JAKARTA - Lalu lintas di sejumlah ruas jalan Tol di Jakarta mengalami kemacetan pada Senin (12/6/2023) pagi, karena padatnya volume kendaraan. Adapun tol yang mengalami kemacetan yakni Tol Dalam Kota, Tol Tangerang-Jakarta dan Tol Jagorawi.

Di Tol Dalam Kota mengalami kepadatan di sejumlah titik. Salah satunya Cawang yang mengarah ke Tebet.

“Tol DalamKota Cawang - Tebet padat, kepadatan volume lalin,” tulis PT Jasa Marga di akun resmi Twitternya yang dilihat Senin.

Selain itu, Tol dari Pancoran yang mengarah Kuningan juga mengalami ketersendatan akibat padatnya volume kendaraan.

“Pancoran - Kuningan padat, kepadatan volume lalin. Benda KM 32 arah Kapuk padat, kepadatan volume lalin. Kamal Jalur Atas - Kapuk padat, kepadatan volume lalin. Senayan KM 09 arah Semanggi padat, kepadatan volume lalin,” ujarnya

Kemudian untuk Tol Jakarta-Tangerang juga mengalami kepadatan di sejumlah titik. Salah satunya Tangerang menuju Jakarta.

“Karawaci - Tangerang padat, kepadatan volume lalin. Kunciran - Karang Tengah padat, kepadatan volume lalin. Kembangan - Kedoya padat,” katanya.