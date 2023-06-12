Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejumlah Ruas Tol Arah Jakarta Macet Pada Senin Pagi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |07:38 WIB
Sejumlah Ruas Tol Arah Jakarta Macet Pada Senin Pagi
Ilustrasi/ Doc: Antara
A
A
A

 

JAKARTA - Lalu lintas di sejumlah ruas jalan Tol di Jakarta mengalami kemacetan pada Senin (12/6/2023) pagi, karena padatnya volume kendaraan. Adapun tol yang mengalami kemacetan yakni Tol Dalam Kota, Tol Tangerang-Jakarta dan Tol Jagorawi.

Di Tol Dalam Kota mengalami kepadatan di sejumlah titik. Salah satunya Cawang yang mengarah ke Tebet.

 BACA JUGA:

“Tol DalamKota Cawang - Tebet padat, kepadatan volume lalin,” tulis PT Jasa Marga di akun resmi Twitternya yang dilihat Senin.

Selain itu, Tol dari Pancoran yang mengarah Kuningan juga mengalami ketersendatan akibat padatnya volume kendaraan.

 BACA JUGA:

“Pancoran - Kuningan padat, kepadatan volume lalin. Benda KM 32 arah Kapuk padat, kepadatan volume lalin. Kamal Jalur Atas - Kapuk padat, kepadatan volume lalin. Senayan KM 09 arah Semanggi padat, kepadatan volume lalin,” ujarnya

Kemudian untuk Tol Jakarta-Tangerang juga mengalami kepadatan di sejumlah titik. Salah satunya Tangerang menuju Jakarta.

“Karawaci - Tangerang padat, kepadatan volume lalin. Kunciran - Karang Tengah padat, kepadatan volume lalin. Kembangan - Kedoya padat,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191581/macet-7wSV_large.jpg
Ada Perayaan Ibadah Natal Siang Ini di Kawasan GBK, Awas Macet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180153/macet-0mf4_large.jpg
Kemacetan Horor Jalanan Jakarta Usai Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171424/pramono-5vah_large.jpg
Macet Berkurang, Pramono Ingin Perpanjang Rekayasa Lalin di Simatupang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170953/truk_tambang-KWfq_large.jpg
Diblokade Sopir Truk, Jalur Tambang Parung Panjang-Tangerang Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169785/macet-g4uV_large.jpg
Urai Macet di Stasiun MRT Fatmawati, Pemprov Jakarta Gratiskan 1 Lajur GT Fatmawati 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/338/3167798/mobil_terbakar-29aL_large.jpg
Lalin Tol Jagorawi Padat Imbas Mobil Terbakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement