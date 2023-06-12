Aksi Penyerangan di Warkop Bekasi, Polisi: Korban dan Pelaku Saling Kenal

BEKASI - Aksi penyerangan seorang pria terhadap pengungjung warkop terjadi di Jalan Kemandoran, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jumat (9/6/2023). Polisi mengungkap bahwa pelaku dan korban saling kenal.

“Pelaku dan korban pernah sekolah bareng, tapi kemudian pelaku keluar,” kata Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Jupriono saat dikonfirmasi, Senin (12/6/2023).

Pelaku saat itu mencoba menghubungi korban untuk menanya keberadaannya. Lantaran tidak merasa ada masalah, korban pun langsung mengirimkan lokasinya.

“Karena korban merasa enggak ada masalah dengan pelaku makanya di-shareloc,” ungkapnya.

Saat sampai di TKP, pelaku justru membabi buta berusaha menyerang korban. Akibatnya korban menerima luka benda tajam pada bagian kaki, tangan dan bokong.

Sementara, polisi masih mendalami motif penyerangan pelaku. Polisi pun kini memburu terduga pelaku.

“Untuk motif belum diketahui. Sedang kita kejar pelakunya,” tutupnya.

Sebelumnya, Aksi penyerangan senjata tajam terjadi di warung kopi (Warkop) yang berada di Jalan Kemandoran, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi penyerangan menggunakan senjata tajam.