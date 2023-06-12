Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dampak Gempa Cianjur: Dua Rumah di Puncak Bogor Rusak, Korban Luka 2 Orang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |08:13 WIB
Dampak Gempa Cianjur: Dua Rumah di Puncak Bogor Rusak, Korban Luka 2 Orang
Ilustrasi/ Doc: BPBD
BOGOR - Dua unit rumah warga di wilayah Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, rusak. Hal itu disebabkan dampak dari gempa Cianjur.

"Akibat dampak gempa bumi di wilayah Cianjur sehingga mengakibatkan 2 unit rumah mengalami kerusakan pada bagian dinding kamar tidur, kamar mandi dan dapur," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Aris Nurjatmiko dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi pada Minggu 11 Juni 2023. Satu rumah warga yang terdiri dari 1 KK/1 jiwa terdampak rusak ringan dan satu rumah lainnya 1 KK/4 jiwa mengalami kerusakan sedang.

"Korban luka Daim (34) pada bagian pipi dan M Zidan Ibrahim (11) pada pergelangan kaki," jelasnya.

Dalam kejadian ini, Daim berserta keluarganya juga terpaksa mengungsi ke rumah orangtuanya. Karena, rumah yang ditempatinya masih beresiko ambruk.

