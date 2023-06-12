Mobil Berhenti Mendadak, 6 Kendaraan Tabrakan Beruntun di Tol Joglo Jakarta Barat

JAKARTA – Peristiwa tabrakan beruntun terjadi di kawasan Tol km 13,8 arah veteran menuju Joglo, Jakarta Barat, pada Senin (12/6/2023).

Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Sutikno mengatakan, tabrakan beruntun tersebut melibatkan 6 kendaraan.

"Ke 6 Kendaraan melaju dari arah Veteran menuju Joglo, setiba di TKP km 13.800 B Kendaraan paling depan yang tidak diketahui nopolnya melakukan Rem mendadak di Lajur 3," ujar Sutikno.

Sutikno melanjutkan, akibatnya mobil yang melintas di belakangnya tersebut tidak bisa mengendalikan laju kendaraan, sehingga terjadilah peristiwa tabrakan beruntun.

"Sehingga Menimbulkan tabrakan beruntung ke 6 Kendaraan di belakangnya yang tidak dapat menjaga jarak," tegasnya.

Kendati demikian, lanjut Sutikno, tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Namun, kerugian terkait kerusakan kendaraan belum dapat ditaksirkan.

Berikut kendaraan dan korban yang mengalami kecelakaan beruntun: