Lagi Dikendarai, Motor Pria Ini Tiba-Tiba Terbakar di Kebayoran Lama

Motor terbakar di underpass Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Foto: Erfan Maruf)

JAKARTA - Sebuah motor terbakar saat dikendarai pengemudi di underpass Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pengemudi mencoba memadamkan menggunakan tangan namun malah terbakar.

Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Widya Agustiono mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada saat pengemudi bernama Damis hendak berangkat bekerja. Saat itu, Dimas tengah mengendarai motor kemudian dirinya diberitahu pengendara lain adanya asap di motornya.

Mendapati motornya mengeluarkan asap, Dimas menepi. Tak lama kemudian api kemudian menyambar dan menjalar hingga menyebabkan motor terbakar.

"Pengemudi mengetahui dari motor yang di dekatnya, mengatakan pak itu ada asap. Pengemudi menghentikan kendaraannya, tau tau muncul api seperti itu," kata Widya, Senin (12/6/2023).

Setelah mengetahui motornya mulai terbakar pengemudi Damis berusaha memadamkan api dengan tangannya karena tidak ada air di sekitar lokasi. Akibat usahanya memadamkan api tersebut, tangan Dimas melepuh.

"Saudara Damis berusaha mematikan api yang membakar sepeda motornya tersebut dengan menggunakan tangannya. Sehingga menyebabkan kedua telapak tangan saudara Damis mengalami luka bakar (melepuh)," ujarnya.