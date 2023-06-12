Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemuda Dibakar Hidup-Hidup Tiga OTK di Pulogadung, Begini Kronologinya

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |11:34 WIB
Pemuda Dibakar Hidup-Hidup Tiga OTK di Pulogadung, Begini Kronologinya
Ilustrasi Okezone
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria tidak dikenal ditemukan kritis dalam kondisi terbakar di pinggir perlintasan rel kereta api di perbatasan Pisangan Baru-Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur.

Korban berusia sekitar 17 tahun itu, diduga dibakar oleh tiga orang yang belum dikenalnya hingga tidak sadarkan diri.

Kanit Reskrim Polsek Pulogadung, AKP Wahyudi mengatakan, korban yang ditemukan tanpa identitas ini telah dilarikan ke Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, untuk mendapatkan perawatan intensif.

Namun hingga saat ini belum sadar. Kita juga masih belum mengetahui identitas maupun penyebab dari terbakarnya pria misterius tersebut,” ujar kepada MNC Portal, Senin (12/6/2023).

Wahyudi mengatakan jajarannya hingga kini masih menduga pria tersebut melakukan percobaan bunuh diri dengan membakar tubuhnya sendiri.

"Kemungkinan percobaan bunuh diri, bakar diri sendiri, dugaan sementara, kalau yang bersangkutan itu dibakar oleh seseorang, karena tidak ada perlawanan dan teriakan tolong," ujar Wahyudi.

Ia mengatakan, dugaan ini diperoleh berdasarkan keterangan saksi mata warga sekitar, sehingga dugaan dibakar oleh tiga orang tersebut menjadi lemah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178310//pria_yang_bakar_istri_ditangkap-AidR_large.jpg
Pria yang Bakar Istrinya Hidup-Hidup di Jaktim Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177236//suami_bakar_istri-OmuM_large.jpg
Terungkap! Suami yang Bakar Istri di Otista Jaktim Ternyata Buronan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176542//driver_ojol_dibakar_di_sampang-0QwP_large.jpg
Sadis! Driver Ojol Dibakar Hidup-Hidup di Sampang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/18/3097964//ilustrasi-1kRS_large.jpg
Seorang Wanita Dibakar Hidup-Hidup di Gerbong Kereta, Polisi Tangkap Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/512/3096643//orang_dibakar-1J2F_large.jpg
Dituduh Curi HP, Santri di Boyolali Dibakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement