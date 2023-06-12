Pemuda Dibakar Hidup-Hidup Tiga OTK di Pulogadung, Begini Kronologinya

JAKARTA - Seorang pria tidak dikenal ditemukan kritis dalam kondisi terbakar di pinggir perlintasan rel kereta api di perbatasan Pisangan Baru-Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur.

Korban berusia sekitar 17 tahun itu, diduga dibakar oleh tiga orang yang belum dikenalnya hingga tidak sadarkan diri.

Kanit Reskrim Polsek Pulogadung, AKP Wahyudi mengatakan, korban yang ditemukan tanpa identitas ini telah dilarikan ke Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, untuk mendapatkan perawatan intensif.

Namun hingga saat ini belum sadar. Kita juga masih belum mengetahui identitas maupun penyebab dari terbakarnya pria misterius tersebut,” ujar kepada MNC Portal, Senin (12/6/2023).

Wahyudi mengatakan jajarannya hingga kini masih menduga pria tersebut melakukan percobaan bunuh diri dengan membakar tubuhnya sendiri.

"Kemungkinan percobaan bunuh diri, bakar diri sendiri, dugaan sementara, kalau yang bersangkutan itu dibakar oleh seseorang, karena tidak ada perlawanan dan teriakan tolong," ujar Wahyudi.

Ia mengatakan, dugaan ini diperoleh berdasarkan keterangan saksi mata warga sekitar, sehingga dugaan dibakar oleh tiga orang tersebut menjadi lemah.