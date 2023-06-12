Transportasi Lain Sudah Longgar, Kenapa Naik KRL Masih Wajib Pakai Masker?

DEPOK - Pelonggaran penggunaan masker di moda transportasi massal mulai diterapkan pada sejumlah moda transportasi publik di Jabodetabek. Namun, Kereta Rel Listrik (KRL) atau Kereta Commuter Indonesia (KCI) masih menggunakan aturan wajib masker existing.

Pantauan MNC Portal Indonesia di Stasiun Depok Baru, Depok, Jawa Barat pada Senin (12/6/2023) mayoritas pengguna KRL masih menggunakan masker. Tak hanya itu petugas keamanan stasiun pun masih terlihat menggunakan masker.

Sementara itu, pantauan di dalam rangkaian KRL relasi Jakarta Kota - Cibinong Nambo mayoritas pengguna masih menggunakan masker. Begitupun dalam rangkaian KRL relasi Bogor - Manggarai mayoritas pengguna masih tertib menggunakan masker.

Hal serupa juga terlihat pada KRL Parung Panjang-Tanah Abang. Para pengguna KRL masih terlihat menggunakan masker, begitu juga dengan petugasnya.

Sementara itu, menurut Manajer Humas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Leza Arlan, pihaknya terkait aturan lepas masker dalam rangkaian masih menunggu surat edaran (SE) terbaru dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Belum (diperbolehkan lepas masker dalam rangkaian KRL). Masih menunggu SE yang baru dari Kementerian Perhubungan, nanti aturannya akan menyesuaikan," kata Leza saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Minggu 11 Juni 2023.

"Saat ini masih menggunakan aturan existing," tambahnya.