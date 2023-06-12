Warga Korban Kebakaran Pademangan Mengais Barang Berharga di Tumpukkan Puing

JAKARTA - Kebakaran hebat di Jalan Hidup Baru, RW 02 Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu 11 Juni 2023 kemarin menghanguskan puluhan rumah. Di lokasi, tampak puing bangunan.

Namun, berdasarkan pantauan di lokasi, banyak warga atau korban kebakaran terlihat tengah berjibaku mencari dan memunguti barang berharganya miliknya yang masih tersisa di puing reruntuhan yang masih bisa dijual untuk kelangsungan hidup.

Salah satu korban, Suroso (38) mengatakan, dalam kebakaran hebat tersebut, tempat tinggalnya telah rata dengan tanah. Ia mengaku pasrah melihat si jago merah melalap rumah peninggalan mertuanya itu.

"Ya enggak ada yang tersisa Pak, paling ini barang-barang rongsok yang bisa diambil. Nggak sempat nyelametin barang-barang kan saya nolong keluarga dulu anak sama istri sampai api udah gede kena angin," Kata Suroso, Senin (12/6/2023).

Sebelumnya, perwira Piket Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Utara, Eko Budianto mengatakan, dari kebakaran ini diperkirakan 25 rumah dari rumah permannen dan semi permanen hangus terbakar.

"Kebakaran ini di wilayah Pademangan Barat ya, dimulai dari dugaan sementara dari sini. Jumlah yang terdampak itu sekitar lebih dari 25 rumah. Ada satu unit mobil dan beberapa sepeda motor," kata Eko saat ditemui di lokasi pada Minggu 11 Juni 2023.