Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Korban Kebakaran Pademangan Mengais Barang Berharga di Tumpukkan Puing

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |13:25 WIB
Warga Korban Kebakaran Pademangan Mengais Barang Berharga di Tumpukkan Puing
Korban kebakaran di Pademangan, Jakarta Utara mengais barang berharga (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hebat di Jalan Hidup Baru, RW 02 Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu 11 Juni 2023 kemarin menghanguskan puluhan rumah. Di lokasi, tampak puing bangunan.

Namun, berdasarkan pantauan di lokasi, banyak warga atau korban kebakaran terlihat tengah berjibaku mencari dan memunguti barang berharganya miliknya yang masih tersisa di puing reruntuhan yang masih bisa dijual untuk kelangsungan hidup.

Salah satu korban, Suroso (38) mengatakan, dalam kebakaran hebat tersebut, tempat tinggalnya telah rata dengan tanah. Ia mengaku pasrah melihat si jago merah melalap rumah peninggalan mertuanya itu.

"Ya enggak ada yang tersisa Pak, paling ini barang-barang rongsok yang bisa diambil. Nggak sempat nyelametin barang-barang kan saya nolong keluarga dulu anak sama istri sampai api udah gede kena angin," Kata Suroso, Senin (12/6/2023).

Sebelumnya, perwira Piket Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Utara, Eko Budianto mengatakan, dari kebakaran ini diperkirakan 25 rumah dari rumah permannen dan semi permanen hangus terbakar.

"Kebakaran ini di wilayah Pademangan Barat ya, dimulai dari dugaan sementara dari sini. Jumlah yang terdampak itu sekitar lebih dari 25 rumah. Ada satu unit mobil dan beberapa sepeda motor," kata Eko saat ditemui di lokasi pada Minggu 11 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192239/kebakaran-hSuZ_large.jpg
Permukiman Padat Penduduk Samping Tol Wiyoto Wiyono Arah Bandara Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192234/kebakaran-ZIDT_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Landa Kantor Pemkot Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3190998/kebakaran-tcda_large.jpg
Kebakaran Landa Rumah Makan di Kemanggisan Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190846/kebakaran-JyVI_large.jpg
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kebakaran Tewaskan 5 Orang di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190812/kebakaran-gqrG_large.jpg
Kebakaran Hebat di Gudang Penjaringan Jakut, 5 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement