INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Tawuran di Tambora, 2 Bocah Bersajam Ditangkap Usai Pesta Ganja

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |13:29 WIB
Hendak Tawuran di Tambora, 2 Bocah Bersajam Ditangkap Usai Pesta Ganja
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dua orang remaja diamankan Polsek Tambora saat hendak tawuran di Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Minggu 11 Juni 2023 malam.

Kedua orang tersebut, yakni ZF (20) Warga RW 9 dan AR (19) Warga RW 10 keduanya berasal dari Kelurahan tanah Sereal, yang sama-sama berstatus pengangguran.

"Pada saat ditangkap, kelompok ini sedang berkumpul hendak tawuran dengan remaja dari Gang Thalib, Kecamatan Taman sari," ujar Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).

Pada penangkapan itu, kata Putra, ditemukan sembilan bilah senjata tajam (Sajam) berupa tiga buah pedang dan enam celurit.

Kelompok genk dari Tanah Sereal ini menamakan kelompok mereka dengan nama Tanah sereal Full senyum dan beranggotakan 10 orang antara lain ZF (20), AR (19), Aceng, Boting, Sabil, Demong, Sigit. Namun, hanya 2 yang baru tertangkap.

"Hasil test urine kedua pelaku didapati hasil keduanya positif mengandung Narkoba jenis ganja. Berdasarkan keterangan para pelaku, setiap akan tawuran kelompok ini akan menggunakan ganja yang mereka beli di daerah Kelurahan Kota Bambu Selatan," paparnya.

Topik Artikel :
Tawuran di Tambora Tawuran
Telusuri berita news lainnya
