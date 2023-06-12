Sepeda Motor Terbakar di Underpass Kebayoran Lama, Diduga Akibat Korsleting

JAKARTA - Satu unit sepada motor terbakar di Underpass Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pagi ini, Senin (12/6/2023). Penyebab kebakaran itu diduga akibat korsleting.

"Pengemudi menghentikan kendaraannya, tahu-tahu muncul api seperti itu. Dugaan sementara korsleting," ucap Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Widya Agustiono, saat dihubungi wartawan, Senin (12/6/2023).

Widya menceritakan, saat kejadian pengemudi diberitau oleh pengendara lain bahwa kendaranya mengeluarkan asap. Lalu pengemudi menepi untuk melihat kondisi kendaraan yang ia bawa.

Saat menepi itulah, api muncul dan menjalar membakar kendaraan. Widya mengatakan, pengemudi sempat memadamkan api dengan tangan sendiri.

"Telapak tangan (pengemudi) melepuh karena berusaha memadamkan," ucapnya.

Saat ini, kendaraan sudah dibawa ke polsek Kebayoran Lama, sebagai barang bukti. Sementara pengemudi sedang dalam perawatan di Puskesmas.