Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Maut Libatkan Angkot dan Motor, 1 Orang Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |13:48 WIB
Kecelakaan Maut Libatkan Angkot dan Motor, 1 Orang Tewas
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan maut yang melibatkan mobil angkot dan motor terjadi di wilayah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Akibatnya, satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian dalam kecelakaan itu.

"Kejadiannya betul (kecelakaan angkot dengan motor)," kata Kapolsek Taman Sari Iptu Agus Hidayat kepada wartawan, Senin (12/6/2023).

Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 00.00 WIB dini hari tadi. Polsek Tamansari yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian untuk penanganan awal kecelakaan.

"Sudah kita serahkan ke Laka Polres. Tapi yang TKP awal memang dari Polsek semalam," jelasnya.

Terkait kronologi kecelakaan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti karena kasusnya sudah diserahkan ke Unit Laka Lantas Polres Bogor. Yang pasti, satu orang pengendara motor meninggal dunia.

"Kalau dilihat dari TKP (diduga) ada kelalaiannya justru dari angkot. Tapi lebih jelasnya bisa ke (Unit) Laka," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192107/kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-NDkM_large.jpg
Korlantas Polri Sebut Korban Jiwa Kecelakaan Nataru Turun 23 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191196/mobil_senggol_motor_di_ciledug-CpW8_large.jpg
Mobil Senggol Motor di Ciledug Gara-Gara Pengendara Cekcok, 1 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement