Kecelakaan Maut Libatkan Angkot dan Motor, 1 Orang Tewas

BOGOR - Kecelakaan maut yang melibatkan mobil angkot dan motor terjadi di wilayah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Akibatnya, satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian dalam kecelakaan itu.

"Kejadiannya betul (kecelakaan angkot dengan motor)," kata Kapolsek Taman Sari Iptu Agus Hidayat kepada wartawan, Senin (12/6/2023).

Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 00.00 WIB dini hari tadi. Polsek Tamansari yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian untuk penanganan awal kecelakaan.

"Sudah kita serahkan ke Laka Polres. Tapi yang TKP awal memang dari Polsek semalam," jelasnya.

Terkait kronologi kecelakaan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti karena kasusnya sudah diserahkan ke Unit Laka Lantas Polres Bogor. Yang pasti, satu orang pengendara motor meninggal dunia.

"Kalau dilihat dari TKP (diduga) ada kelalaiannya justru dari angkot. Tapi lebih jelasnya bisa ke (Unit) Laka," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)