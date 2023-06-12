Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Laka Maut di Bogor, Polisi Duga Kelalaian dari Sopir Angkot

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |13:50 WIB
Laka Maut di Bogor, Polisi Duga Kelalaian dari Sopir Angkot
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Antara)
A
A
A

BOGOR - Mobil angkot dan motor terlibat kecelakaan di wilayah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang tewas dalam kecelakaan tersebut.

Menurut Kapolsek Taman Sari Iptu Agus Hidayat, soal kronologi kecelakaan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti karena kasusnya sudah diserahkan ke Unit Laka Lantas Polres Bogor. Namun, ia membenarkan satu orang pengendara motor tewas.

"Kalau dilihat dari TKP (diduga) ada kelalaiannya justru dari angkot. Tapi lebih jelasnya bisa ke (Unit) Laka," ujarnya, Senin (12/6/2023).

Peristiwa tersebut pada pukul 00.00 WIB dini hari tadi. Usai mendapatkan laporan, Polsek Tamansari langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penanganan awal kecelakaan.

"Sudah kita serahkan ke Laka Polres. Tapi yang TKP awal memang dari Polsek semalam," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
