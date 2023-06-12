Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kaesang Maju Pilwalkot di Basis Massa Partai Dakwah, PKS: Welcome to The Jungle!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |13:53 WIB
Kaesang Maju Pilwalkot di Basis Massa Partai Dakwah, PKS: Welcome to The Jungle!
Tangkapan layar media sosial
A
A
A

DEPOK - Rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep yang hendak maju sebagai 'Depok Pertama' di Pilkada 2024 mendatang, mendapat sambutan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sekadar diketahui, PKS empat kali beruntun memenangi Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Kota Depok, Jawa Barat.

"Monggo Mas Kaesang dan lain-lain welcome to the jungle, kita hidupkan politik yang sehat. Politik yang bernilai, politik yang berprinsip dan berpolitik untuk rakyat," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (12/6/2023).

Mardani pun menilai Kaesang yang merupakan figur anak muda masa kini bagus mau terjun ke politik.

Namun, dia berpesan agar Kaesang tetap memiliki kualitas dan integritas sebagai politisi muda yang akan bertarung di sebagai calon Wali Kota Depok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/340/3191881//relawan_dan_aparat_saat_evakuasi_korban_bencana_sumatera-tj6f_large.jpg
Kolaborasi Relawan dan Aparat Negara Percepat Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189888//presiden_pks_almuzzamil_yusuf-5xB4_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumatera, PKS Kerahkan Ribuan Relawan Tangani Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189252//erina-qPxy_large.jpg
Erina Gudono dan Kaesang Rayakan Anniversary, Bernostalgia dengan Potret Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187402//presiden_pks_almuzzamil_yusuf-kGxc_large.jpg
Bencana Sumatera, Presiden PKS Instruksikan Potong Gaji Bantu Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187156//parpol-AjV6_large.jpg
Perintah Kaesang, PSI Fokus Pemulihan Rumah Warga Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186764//bencana_alam-pfY6_large.jpg
Viral Flyer PSI Gelar Fun Walk saat Bencana di Sumatera, Begini Faktanya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement