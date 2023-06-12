Kaesang Maju Pilwalkot di Basis Massa Partai Dakwah, PKS: Welcome to The Jungle!

DEPOK - Rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep yang hendak maju sebagai 'Depok Pertama' di Pilkada 2024 mendatang, mendapat sambutan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sekadar diketahui, PKS empat kali beruntun memenangi Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Kota Depok, Jawa Barat.

"Monggo Mas Kaesang dan lain-lain welcome to the jungle, kita hidupkan politik yang sehat. Politik yang bernilai, politik yang berprinsip dan berpolitik untuk rakyat," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (12/6/2023).

Mardani pun menilai Kaesang yang merupakan figur anak muda masa kini bagus mau terjun ke politik.

Namun, dia berpesan agar Kaesang tetap memiliki kualitas dan integritas sebagai politisi muda yang akan bertarung di sebagai calon Wali Kota Depok.