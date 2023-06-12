Maling Satroni Rumah Kosong di Bogor Terekam CCTV, Polisi Usut Pelaku

BOGOR - Beredar video kawanan maling menyatroni rumah di Kebun Raya Residence, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.

Dalam video rekaman CCTV yang beredar, tampak kawanan maling berjumlah 4 orang masuk ke dalam rumah yang ditinggal penghuninya. Dengan memakai helm, para pelaku langsung mengacak-acak isi rumah.

Mereka terlihat memgambil beberapa barang berharga yang ditemukan. Tak lama, para pelaku yang menaiki motor pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Terpisah, Kasi Humas Polres Bogor Iptu Desi Triana mengatakan, peristiwa dalam video beredar terjadi sekira pukul 13.30 WIB pada Minggu 11 Juni 2023.

"Di Perumahan Kebun Raya Residence telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan," kata Desi dalam keterangannya, Senin (12/3/2023).