HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maling Satroni Rumah Kosong di Bogor Terekam CCTV, Polisi Usut Pelaku

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |14:04 WIB
Maling Satroni Rumah Kosong di Bogor Terekam CCTV, Polisi Usut Pelaku
Maling satroni rumah kosong di Bogor terekam CCTV (Foto: Tangkapan layar/Putra R)
BOGOR - Beredar video kawanan maling menyatroni rumah di Kebun Raya Residence, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.

Dalam video rekaman CCTV yang beredar, tampak kawanan maling berjumlah 4 orang masuk ke dalam rumah yang ditinggal penghuninya. Dengan memakai helm, para pelaku langsung mengacak-acak isi rumah.

Mereka terlihat memgambil beberapa barang berharga yang ditemukan. Tak lama, para pelaku yang menaiki motor pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Terpisah, Kasi Humas Polres Bogor Iptu Desi Triana mengatakan, peristiwa dalam video beredar terjadi sekira pukul 13.30 WIB pada Minggu 11 Juni 2023.

"Di Perumahan Kebun Raya Residence telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan," kata Desi dalam keterangannya, Senin (12/3/2023).

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Telusuri berita news lainnya
