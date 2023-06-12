Curi Perhiasan hingga Tas Louis Vuitton Milik Majikan di Tanah Abang, ART Ditangkap

Curi perhiasan hingga tas Louis Vuitton milik majikannya di Tanah Abang, ART ditangkap. (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Seorang asisten rumah tangga (ART) bernama Maskanah (31) ditangkap polisi setelah mencuri barang mewah milik majikannya berupa berlian hingga tas Louis Vuitton serta sejumlah barang berharga lainnya dari rumah majikan di apartemen di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indrawienny Panjiyoga mengungkapkan, pencurian itu baru diketahui korban pada Senin (5/6/2023) sepulang liburan bersama keluarga.

"Selanjutnya, pelapor pulang untuk beristirahat dan bersih-bersih. Kemudian pelapor pergi ke meja rias dan saat membuka laci ternyata melihat barang-barang berharga tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang," kata Panjiyoga saat dihubungi, Senin (12/6/2023).

Korban menduga pelaku penipuan itu merupakan ART-nya. Diketahui, sang ART menghilang setelah korban mengalami pencurian tersebut.

ART tersebut membawa kabur sejumlah barang berharga milik korban, yakni 1 jam tangan merek AP, 1 jam tangan merek Hublot, 1 cincin merek Bulgari warna silver, sepasang anting berlian berbentuk kupu-kupu warna kuning seberat 5,81 gram.

Selain itu, Maskanah mencuri 2 gelang bayi berwarna emas berat 5 gram, 1 buah jam tangan merek Hermes warna cokelat dan tas Louis Vuitton warna cokelat.

"Pelapor mengalami kerugian sekitar Rp 500 juta," jelasnya.