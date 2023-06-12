Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Curi Perhiasan hingga Tas Louis Vuitton Milik Majikan di Tanah Abang, ART Ditangkap

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |15:40 WIB
Curi Perhiasan hingga Tas Louis Vuitton Milik Majikan di Tanah Abang, ART Ditangkap
Curi perhiasan hingga tas Louis Vuitton milik majikannya di Tanah Abang, ART ditangkap. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang asisten rumah tangga (ART) bernama Maskanah (31) ditangkap polisi setelah mencuri barang mewah milik majikannya berupa berlian hingga tas Louis Vuitton serta sejumlah barang berharga lainnya dari rumah majikan di apartemen di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indrawienny Panjiyoga mengungkapkan, pencurian itu baru diketahui korban pada Senin (5/6/2023) sepulang liburan bersama keluarga.

"Selanjutnya, pelapor pulang untuk beristirahat dan bersih-bersih. Kemudian pelapor pergi ke meja rias dan saat membuka laci ternyata melihat barang-barang berharga tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang," kata Panjiyoga saat dihubungi, Senin (12/6/2023).

Korban menduga pelaku penipuan itu merupakan ART-nya. Diketahui, sang ART menghilang setelah korban mengalami pencurian tersebut.

ART tersebut membawa kabur sejumlah barang berharga milik korban, yakni 1 jam tangan merek AP, 1 jam tangan merek Hublot, 1 cincin merek Bulgari warna silver, sepasang anting berlian berbentuk kupu-kupu warna kuning seberat 5,81 gram.

Selain itu, Maskanah mencuri 2 gelang bayi berwarna emas berat 5 gram, 1 buah jam tangan merek Hermes warna cokelat dan tas Louis Vuitton warna cokelat.

"Pelapor mengalami kerugian sekitar Rp 500 juta," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kasus pencurian Pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement