Ruko Sembako dan Rias Pengantin di Pondok Cina Terbakar Gara-Gara Korsleting Kipas Angin

DEPOK - Sebuah ruko penjual sembako dan jasa rias pengantin di Jalan Raya Karya Bakti Nomor 68B, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat terbakar diduga akibat konsleting kipas angin pada Senin (12/6/2023).

"Sebuah ruko yang menjual sembako serta jasa rias pengantin di jln raya karya bakti No. 68B kelurahan pondok cina kecamatan beji kota depok mengalami kebakaran akibat dari konsleting kipas angin," tulis laman Instagram @damkardepok.

Pemilik berinisial I menghubungi pemadam kebakaran depok Pos Walikota untuk meminta bantuan pemadaman api. Sebanyak satu unit dikerahkan dan api berhasil dijinakkan dalam waktu 30 menit.

"Damkar depok pos walikota menurunkan 1 unit mobil 3500 L dengan 7 personilnya untuk memadamkan api, proses pemadaman berlangsung selama 30 menit sampai api berhasil dijinakkan," ucapnya.

Lebih lanjut, Damkar Depok memastikan tidak ada korban dalam insiden tersebut. Adapun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah.

"Tidak ada korban dalam kejadian kebakaran tersebut, namun kerugian di taksir mencapai Rp5 juta," tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)