Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ecky Pelaku Mutilasi Angela Didakwa Pasal Pembunuhan Berencana

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |15:49 WIB
Ecky Pelaku Mutilasi Angela Didakwa Pasal Pembunuhan Berencana
Ecky tersangka kasus mutilasi Angela didakwa pasal pembunuhan berencana. (MPI/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

BEKASI - Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa M Ecky Listhianto (34), tersangka kasus mutilasi di Bekasi, Jawa Barat, dengan korban Angela Hendriati (54). Dakwaan dibacakan pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.

“Perbuatan terdakwa M. Ecky Listiantho tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana,” ucap Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rizky Putradinata, Senin (12/6/2023).

Jaksa memberikan dakwaan subsider atas perbuatan Ecky. Pasal yang diuraikan jaksa di antaranya Pasal 339 KUHPidana, lebih subsidair Pasal 338 KUHPidana dan Kedua Pasal 181 KUHPidana.

Dalam agenda sidang yang sama, kuasa hukum Ecky Listiantho, Veronica Dwi Pujianti mengatakan terdakwa tidak menyampaikan eksepsi. Kuasa Hukum hanya meminta dokumen BAP forensik, visum, dan keterangan ahli psikiater dikirimkan.

“Tidak eksepsi. Kami meminta dokumen di BAP forensik, visum dan keterangan ahli psikiater karena belum kami terima,” katanya.

Mendengar hal ini, Hakim Ketua Agus Soetrisno menyatakan bahwa agenda sidang akan dilanjutkan pada Senin (19/6/2023). Agenda sidang selanjutnya yaitu pembuktian.

“Sidang kita lanjutkan satu minggu kedepan, Senin 19 Juni 2023. Pembuktian dari JPU,” Agus Soetrisno.

Kronologi Pembunuhan Angela

Pembunuhan berencana yang dilakukan Ecky terjadi pada 25 Juni 2019 didasari dengan ketakutan Ecky bahwa korban Angela akan melaporkan hubungan mereka kepada istri sah terdakwa. Pembunuhan dilakukan di kamar Apartemen Taman Rasuna Said milik Angela.

Ecky yang menganggap Angela sebagai ancaman langsung mencekiknya dengan tangan kosong hingga meninggal dunia. Ecky meninggalkan jenazah di apartemen tersebut dengan menabur kopi agar bau menyengat dari mayat tidak tercium.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168462/viral-wUS6_large.jpg
Ini Tampang dan Motif Alvi Maulana, Pelaku Bengis yang Mutilasi Pacarnya hingga 65 Bagian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/340/3168161/pembunuhan-xCFf_large.jpg
Puluhan Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Lereng Gunung Welirang, Diduga Korban Mutilasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/340/3156835/pembunuhan-c7mR_large.jpg
Sadis! Wanita Cantik Mutilasi Suami di Tengah Hutan, Takut Hidup Kembali Kepala Korban Dipenggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/340/3149724/pembunuhan-PlUD_large.jpg
Jejak Darah Wanita Cantik Korban Mutilasi di Padang Pariaman Dikirim ke RS Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/340/3148627/update_kasus_mutilasi_perempuan_cantik_jadi_10_bagian_motifnya_utang_piutang-9mKf_large.jpeg
Update Kasus Mutilasi Perempuan Cantik Jadi 10 Bagian, Motif Utang Piutang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113514/viral-fSVz_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Mayat Pria Tanpa Kepala dan Tak Berbusana di Jombang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement