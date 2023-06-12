Partai Perindo Bagikan Gerobak ke Para Pedagang di Penjaringan dan Tanjung Priok

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra mewakili partainya menyalurkan program peduli UMKM melalui Gerobak Perindo.

Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu membagikan empat gerobak yang ditujukan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Penjaringan dan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Ini kegiatan partai perindo seperti biasa tiap Minggu kita bagi-bagi gerobak kepada pelaku UMKM. Hari ini gilirannya kecamatan penjaringan dan Tanjung Priok Jakarta Utara,"kata Effendi saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

BACA JUGA: Partai Perindo Kembali Bagikan Bantuan Gerobak Gratis ke Empat Pedagang di DKI Jakarta

Ia mengatakan pembagian gerobak gratis merupakan bentuk program yang terus menerus digulirkan oleh partai yang yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu. Dia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan penjualan hingga perekonomian para pelaku UMKM.

"Jadi ini kita rutin keliling Jakarta, kita berharap semua yang sudah kita verifikasi yang kita anggap layak dan kita akan bagi di Jakarta. Ini juga komitmen kami peduli pada pelaku UMKM karena bagi kita partai kita jelas politik Indonesia Sejahtera politik kesejahteraan kita ke depan,"katanya.

Sehingga, pihaknya ingin terus memastikan isu-isu kesejahteraan dan betul-betul dilaksanakan di lapangan. Salah satunya adalah pemberdayaan dan pembinaan UMKM.