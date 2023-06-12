Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Melahap Rumah di Tebet Diduga Korsleting Listrik

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |16:04 WIB
Kebakaran Melahap Rumah di Tebet Diduga Korsleting Listrik
Kebakaran rumah di Tebet, Jakarta Selatan (Foto: IG Humasjakfire)
JAKARTA - Diduga korsleting listrik, satu unit rumah yang terletak di Jalan Peningkatan 1 No 34, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan habis diamuk si jago merah. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.40 WIB, Senin (12/6/2023).

Kejadian bermula ketika pekerja bangunan melihat adanya kepulan asap di atas rumah itu. Saat dilakukan pengecekan ternyata bagian atas rumah itu sudah terbakar.

"Tukang bangunan melihat asap di atas genteng ketika di cek ternyata plafon sudah terbakar lalu berupaya memadamkan tapi tidak bisa akhirnya telepon pemadam kebakaran," kata Commad Center Damkar, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin.

Setelah mendapatkan laporan dari warga, pemadam kebakaran (damkar) tiba di lokasi sekitar pukul 09.47 WIB. Dengan menerjunkan 60 personel dan 15 unit mobil damkar.

Petugas yang telah di lokasi berhasil memadamkan api sekitar pukul 10.40 WIB. Beruntung, tidak ditemukan adanya korban jiwa akibat peristiwa ini.

Petugas belum bisa menaksir nilai kerugian akibat peristiwa. Akan tetapi, kebakaran itu telah menghanguskan bagian dalam rumah tersebut.

(Arief Setyadi )

      
