HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Seorang Ibu yang Baru Keluar RS Terinjak-injak Pelajar yang Tawuran di Bekasi

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |16:10 WIB
A
A
A

BEKASI - Sebuah video tawuran di bekasi, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Hal tersebut lantaran sekelompok pemuda yang tawuran malah merengsek masuk ke rumah sakit dan menginjak-injak seorang ibu yang baru saja keluar rumah sakit.

Video yang disebar akun Twitter @Pai_C1 ini menjelaskan bahwa kejadian terjadi di RS Rodhoka Salma, Bekasi.

Dilihat dari kamera CCTV yang terekam, seorang ibu yang bersiap untuk pulang usai dirawat di rumah sakit. terpaksa harus kembali dirawat usai terinjak-injak sekelompok pemuda yang terlibat tawuran.

Hal tersebut mengundang kemarahan netizen, mereka menyebutkan bahwa tawuran di Bekasi memang sudah di luar batas wajar.

Sebagaian netizen pun meminta aparat kemanan untuk menindak sekelompok remaja tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Tawuran Pelajar Bekasi Tawuran
