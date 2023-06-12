Mulai Hari Ini, Naik KRL Akhirnya Boleh Tidak Pakai Masker!

JAKARTA - Pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Jabodetabek akhirnya boleh tidak memakai masker, berlaku mulai hari ini, Senin 12 Juni 2023. Namun, itu berlaku bagi pengguna KRL dalam kondisi sehat.

KAI Commuter berlakukan syarat dan ketentuan dalam perjalanan Commuter Line Perkotaan maupun Commuter Line Aglomerasi di seluruh lintas pelayanan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Kereta Api Pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

"Sesuai dengan SE tersebut, mulai 12 Juni 2023 seluruh pengguna perjalanan Commuter Line diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba dalam keterangan tertulis, Senin (12/6/2023).

Seluruh Pengguna juga dianjurkan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.

Anne menambahkan, untuk kesehatan bersama, KAI Commuter tetap mengimbau kepada seluruh pengguna untuk tetap memakai masker dengan baik dan benar selama perjalanan maupun di area stasiun agar terhindar dari penyebaran virus-virus penyakit lainnya, terlebih bila pengguna dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19 seperti sedang batuk dan flu.