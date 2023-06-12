Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mulai Hari Ini, Naik KRL Akhirnya Boleh Tidak Pakai Masker!

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |16:43 WIB
Mulai Hari Ini, Naik KRL Akhirnya Boleh Tidak Pakai Masker!
Penumpang KRL (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Jabodetabek akhirnya boleh tidak memakai masker, berlaku mulai hari ini, Senin 12 Juni 2023. Namun, itu berlaku bagi pengguna KRL dalam kondisi sehat.

KAI Commuter berlakukan syarat dan ketentuan dalam perjalanan Commuter Line Perkotaan maupun Commuter Line Aglomerasi di seluruh lintas pelayanan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Kereta Api Pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

"Sesuai dengan SE tersebut, mulai 12 Juni 2023 seluruh pengguna perjalanan Commuter Line diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba dalam keterangan tertulis, Senin (12/6/2023).

Seluruh Pengguna juga dianjurkan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.

Anne menambahkan, untuk kesehatan bersama, KAI Commuter tetap mengimbau kepada seluruh pengguna untuk tetap memakai masker dengan baik dan benar selama perjalanan maupun di area stasiun agar terhindar dari penyebaran virus-virus penyakit lainnya, terlebih bila pengguna dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19 seperti sedang batuk dan flu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190579/krl-k9xF_large.jpg
Perjalanan KRL Cikarang Alami Keterlambatan, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190563/krl-vWjU_large.jpg
Perjalanan KRL Cikarang Gangguan Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186373/krl-xrKc_large.jpg
KRL Jakarta Kota-Bogor Gangguan di Stasiun Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185728/krl-pBnD_large.jpg
Sempat Gangguan, KRL Line Rangkasbitung Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185713/krl-zuLF_large.jpg
KRL Terlambat, Ada Gangguan di Lintas Palmerah-Kebayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178538/krl-OYvn_large.jpg
KRL Anjlok, Perjalanan Lintas Rangkasbitung Dilakukan Rekayasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement