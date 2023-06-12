Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cari Barang Berharga di Lokasi Kebakaran Pademangan, Pria Ini Malah Temukan Mayat

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |16:45 WIB
Cari Barang Berharga di Lokasi Kebakaran Pademangan, Pria Ini Malah Temukan Mayat
Lokasi kebakaran di Pademangan (foto: dok ist)
JAKARTA- Warga korban kebakaran di Jalan Hidup Baru, RW 02 Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara menemukan sesosok mayat yang hangus terbakar dan tertimbun puing reruntuhan rumah pasca kebakaran pada Senin (12/6/2023) sore.

Salah satu warga sekitar, Royani (34) yang pertama kali menemukan mayat tersebut mengatakan bahwa ditemukan oleh warga dan juga para pencari rongsokan yang sedang memunguti sisa-sisa barang berharga di lokasi kebakaran.

"Pertama kali ditemukan oleh pencari rongsokan terus akhirnya lapor ke RT RW dan ke pihak kepolisian. Terus polisi datang dan kasih tanda garis polisi untuk penyelidikan," kata Royani saat ditemui di lokasi, Senin (12/6/2023).

Kanit Reskrim Polsek Pademangan Iptu I Gede Gustiyana mengatakan bahwa penemuan mayat ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang sedang melakukan bersih-bersih di rumah yang terdampak kebakaran. Saat bersih-bersih, warga mencium aroma busuk.

