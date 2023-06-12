Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Emak-Emak yang Baru Keluar RS Terinjak Pelajar Tawuran, Polisi Turun Tangan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |16:53 WIB
Viral Emak-Emak yang Baru Keluar RS Terinjak Pelajar Tawuran, Polisi Turun Tangan
A
A
A

BEKASI - Video viral ibu-ibu terinjak oleh segerombolan pemuda di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi tersebar di media sosial. Dalam narasi yang beredar disebutkan bahwa ibu-ibu itu terinjak oleh gerombolan pemuda yang hendak melakukan aksi tawuran.

Tayangan video itu memperlihatkan ibu-ibu berada di lobby sebuah rumah sakit dan menuju sebuah mobil yang sudah berhenti di depannya. Tak lama setelahnya, segerombolan pemuda terlihat berlari menuju arahnya.

Banyaknya pemuda yang bersama-sama berlarian ke arah ibu-ibu langsung membuat ibu-ibu tersebut terlihat terpental hingga terjatuh. Bahkan menurut narasi ibu-ibu itu juga terinjak-injak.

Munculnya informasi ini langsung ditindajlanjuti oleh Polsek Cikarang Barat. Petugas kepolisian pun dikerahkan untuk melakukan pengecekan ke lokasi.

“Baru cek TKP (tempat kejadian perkara) karena viral di medsos,” ungkap Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Soetrisno, Senin (12/6/2023).

Pihaknya masih mencari saksi-saksi yang akan diperiksa. Adapun sejauh ini belum diketahui bagaimana keadaan korban.

“Baru cek TKP dan mencari data serta saksi-saksi di TKP,” tambahnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
