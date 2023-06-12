Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawanan Garong Bersenpi Rampok Toko, Ngaku Anggota Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |17:15 WIB
Kawanan Garong Bersenpi Rampok Toko, <i>Ngaku</i> Anggota Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Empat komplotan perampok berhasil dibekuk polisi di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor. Dalam aksinya, mereka mengaku sebagai anggota polisi sembari menodongkan pistol korek api.

Kapolsek Jonggol, Kompol Mulyadi Asep Fajar mengatakan, keempat komplotan tersebut masing-masing HA (47), W (27), DH (27) dan A (24). Kejadian berawal ketika empat pelaku beraksi di sebuah toko di wilayah Cugenang, Kabupaten Cianjur.

"Korban sedang menjaga sebuah toko yang berlokasi di daerah Cugenang, Cianjur tiba-tiba didatangi para pelaku yang langsung mengambil uang serta handphone milik salah satu korban," kata Mulyadi dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).

Kemudian, kedua korban dibawa naik ke dalam mobil yang dibawa pelaku dengan kondisi kedua tangan korban diikat. Setelah itu korban diturunkan di pinggir jalan di wilayah Jonggol dan akhirnya diselamatkan warga sekitar sekira pukul 02.00 WIB dini hari tadi.

Halaman:
1 2
      
